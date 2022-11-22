كندا تعلن عن قائمة عقوبات جديدة ضد عدد من السياسيين والشركات البيلاروسية

فرضت السلطات الكندية عقوبات ضد 16 شركة و22 مسؤولا بيلاروسيا، بدعوى مشاركتهم في عمليات نقل معدات خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن وزارة الخارجية الكندية أفادت بأن الشركات والأشخاص الذين شملتهم العقوبات يعملون في مجالات التصنيع العسكري، وهندسة وتكنولوجيا صناعة السيارات، والنقل، والسكك الحديدية، والخدمات المصرفية، وادعت أنهم شاركوا في عمليات نقل الجيش والمعدات خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفرضت كندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا عقوبات ضد أكثر من 1500 شخص وكيان قانوني في كل من روسيا وبيلاروس.

وأعلنت خلال الاجتماع السابع لمجموعة الاتصال لمساندة أوكرانيا، عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 34 مليون دولار لنظام كييف.

المصدر: وكالات