رئيس الوزراء العراقي وبارزاني يؤكدان رفضهما استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، خلال لقاء جمعهما في بغداد، اليوم الثلاثاء، ضرورة التعاون لحفظ سيادة العراق، وعدم استخدام أراضيه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار.

وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية، “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس إقليم كردستان العراق السيد نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له”.

وأكد السوداني، وفقا للبيان، “التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة، مع حكومة إقليم كردستان العراق، بما يضمن حقوق جميع المكونات”.

كما بحث الجانبان ملف الأمن بالمناطق العراقية الحدودية؛ حيث جرى التأكيد على التعاون لحفظ سيادة العراق ورفض الانتهاكات المتكررة، والعمل على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أية دولة من دول الجوار.

وتزامن اجتماع السوداني وبارزاني، مع جلسة مغلقة للبرلمان العراقي، لمناقشة “حفظ سيادة البلاد”.

المصدر: وكالة سبوتنيك