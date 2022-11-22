الدفاع الروسية: القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه مدينة دونيتسك، وهي تواصل هجومها في هذا الاتجاه وتصد الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الوحدات العسكرية الروسية أحبطت محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة كراسني ليمان حيث تم القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا.

وأضاف البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت أمس الاثنين 8 قذائف من العيار الكبير على المناطق المحيطة بمحطة زابوروجيه النووية.

كما أفاد بأن القوات الروسية ألحقت هزيمة بالعدو في منطقة فوديانويه بجمهورية دونيتسك وقضت على 3 مجموعات تخريبية أوكرانية بالقرب من قرية بافلوفكا. وأشار إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه تجاوزت 50 شخصا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

وتابع أن القوات الروسية دمرت فصيلتين من قذائف الهاون الأوكرانية في أراضي جمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن الوحدات الأوكرانية فقدت أكثر من 50 شخصا وتم ردعها بعد محاولتها شن هجوم في الجمهورية.

وفي منطقة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على بطارية من أنظمة المدفعية الأمريكية من طراز “M777”.

المصدر: وكالات