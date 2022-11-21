وقفة ل”متحدون” و”صرخة المودعين” أمام مدخل مجلس النواب: الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة عفوٌ مقنّع عن نهب المال العام والخاص – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 21:00

وقفة ل”متحدون” و”صرخة المودعين” أمام مدخل مجلس النواب: الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة عفوٌ مقنّع عن نهب المال العام والخاص

منذ 3 ساعة 21 November، 2022
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