استشهاد الطالب محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين 21/11/2022 عن استشهاد الطالب محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين .

وقال شهود عيان ان الشهيد السعدي طالب ثانوية عامة في إحدى مدارس جنين، وهو وحيد أسرته بين خمس بنات.

وزارة الصحة اعلنت عن إصابة 5 شبان جراء اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين، إصابة أحدها بالكتف وأخرى بالقدم وثالثة بالصدر والرابعة بالبطن وصفت بالحرجة اعلن عن استشهادها لاحقاً ، بالإضافة الى إصابة خامسة طفيفة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين ، وسط اشتباكات عنيفة بعد اقتحام منزل المطارد الجريح راتب البالي ، واطلقت صواريخ الانيرجا صوب منزله.

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد محمود السعدي

وتدعو لمواصلة الانتفاضة

في كل الساحات

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الشهيد محمود عبد الجليل السعدي (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن إجرام الاحتلال واعتقالاته لن ترهب أبناء شعبنا، وستزيدنا تمسكاً وإصراراً على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كافة.

وشددت على أن تواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن ينال من صمودهم وإصرارهم على بذل الغالي والنفيس للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وندعو أبناء شعبنا في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ووجهت، التحية لمقاومي شعبنا في كل مكان والذين يتصدون لعدوان الاحتلال ويسطرون ملاحم البطولة وفي مقدمتهم سرايا القدس وكتائبها المظفرة الذين يقبضون على جمرتي الدين والوطن، دفاعاً عن أرضنا وأهلنا ومقدساتنا.

وتقدمت الحركة، بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد السعدي الكرام بارتقاء نجلهم محمود، سائلين الله أن يخلفهم به خيراً، وأن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.

حركة حماس تنعى الشهيد السعدي : لا مقام للعدو

في ارضنا واسود المقاومة

له بالمرصاد



بدورها نعت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم، شهيد فلسطين البطل: محمود عبد الجليل السعدي (18 عامًا)، وهو طالب في الثانوية العامة من مخيم جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، أثناء توجهه إلى مدرسته صباح اليوم.

وعزّت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ذوي الشهيد، راجية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، قائلة: “نشدّ على يد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا بالرصاص والعبوات المتفجرة لعدوان الاحتلال على جنين”.

وأكدت للعدو أنه لا مقام له في أرضنا، وأن أسود المقاومة له بالمرصاد، تدافع عن شعبنا في مواجهة جرائمه وهمجيّة مستوطنيه.



جماهير فلسطينية غفيرة تشيّع

الشهيد محمود السعدي

في جنين

جانب من تشييع الشهيد محمود عبد الجليل السعدي الى مثواه الاخير في مخيم جنين

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد محمود عبد الجليل السعدي (17 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بمشاركة زملائه في مدرسة حشاد الثانوية، إضافة لعشرات المقاومين. وجابت الموكب، شوارع مدينة جنين ومخيمها وسط ترديد الهتافات المنددة بالاحتلال وسياساته الإجرامية.

وألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه بمنزله في المخيم، ثم انطلقت إلى المقبرة ليوارى جثمانه الثرى.

وألقيت خلال التشييع الكلمات التي نعت الشهيد، ونددت بجريمة الاحتلال الذي قتله خلال توجهه لمدرسته.

وطالب المشاركون بمحاكمة جنود الاحتلال الذين يواصلون ارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعبنا، مؤكدين أن المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال.

المصدر: وكالات فلسطينية