مصادر فلسطينية: إلقاء قنبلة محلية الصنع نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 01:18
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تشييع مهيب لجثامين 3 من شهداء قوات الأمن الإيرانية ارتقوا بنيران مثيري الشغب في مدينة أصفهان بمشاركة شخصيات رسمية
قائد قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني: ننتج طائرات مسيرة مزودة بمعايير عالمية وانجازاتنا تحدثت عنها أعتى الجيوش
العميد علي حاجي زادة: تقنية إنتاج صاروخ فرط صوتي محلياً تشكل احدى الانجازات منذ وقت بعيد لكن تم الإعلان عنه قبل أيام
رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قرار الوكالة الدولية ضد ايران غير بناء وطهران سترد بكل قوة على هذا العمل الخاطئ
محمد اسلامي: أنشطتنا النووية تهدف إلى ضمان سلامة ورفاهية شعبنا والقرارات ضد ايران لن تؤدي إلى تعطيل سير هذه الأنشطة
وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفير بريطانيا لدى طهران وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداء تعرضت له سفارة ايران في لندن
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية: لا نرغب في الحرب مع أذربيجان وليس لدينا خطط لمهاجمة أي دولة مجاورة
علي أكبر ولايتي: كل أذري هو إيراني وكل إيراني هو أذري حتى لو كان ذلك الأذري والإيراني خارج إيران ويحمل جواز سفر آخر
وزير الحرب الصهيوني يشكر لأذربيجان حرصها على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين وذلك بعد قرار باكو فتح سفارة صهيونية
تركيا تعلن تدمير 89 هدفاً للمسلحين الأكراد في قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في سوريا
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا تتوعد بالرد على الغارات التركية التي استهدفت مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا
مقتل شرطي تركي وإصابة 8 آخرين إثر هجوم صاروخي استهدف معبر أونغوبينار في مدينة كيليس التركية الحدودية مع سوريا
وزير الخارجية العراقية خلال لقائه وفداً أميركياً في المنامة: لن نسمح باستخدام أراضينا مقراً أو ممراً لتهديد دول الجوار
انطلاق فعاليات البطولة الـ 22 لكأس العالم في قطر والتي تستمر حتى 18 كانون الاول / ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً
القوات الجوية الروسية تدمر منظومتين صاروخيتين من نوع "هيمارس" الأميركية في جمهورية دونيتسك الشعبية
تعرض محطة زابوروجيا النووية لقصف صاروخي أوكراني استهدف محيط نافورة تبريد بالمفاعل ومخزن النفايات النووية الجافة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد وقوع انفجارات في محيط محطة زابوروجيا وتطالب بالوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة
اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة جبع جنوب جنين والأخيرة تنسحب من المكان
الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريح نتنياهو الذي ادعى فيه أن رام الله لا ترغب بإحلال السلام وتقول إنه يتهرب من أي عملية سياسية
حكومة غزة تكشف نتائج التحقيق بحريق منزل عائلة أبو ريا: السبب استخدام البنزين على باب الغرفة خلال قيام العائلة بإحتفالية
الأسير نائل البرغوثي يدخل عامه الـ 43 في سجون الإحتلال مسجلاً رقماً قياسياً في عدد سنوات الإعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة
مستوطن صهيوني يدهس امرأة فلسطينية قرب قرية سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
الحكومة الليبية في طرابلس تطلب من سفيرها لدى أثينا تقديم مذكرة احتجاج على موقف وزير خارجية اليونان خلال زيارته الأخيرة
وزراء خارجية مجموعة الـ 7 يدعون مجلس الأمن لاتخاذ تدابير قوية ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات
الشرطة الأمريكية تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 بجروح خلال إطلاق نار في ملهى ليلي في مدينة كولورادو سبرينغز
خفر السواحل الأمريكي يعلن مقتل أحد الأشخاص بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين كوبيين قبالة ساحل جزيرة ليتل تورش كي في فلوريدا
مؤتمر شرم الشيخ يقر صندوق الخسائر حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن أضرار التغير المناخي
الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن أسفه لفشل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بوضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل جذري
مصادر فلسطينية: إلقاء قنبلة محلية الصنع نحو برج لجيش الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله
منذ 4 ساعة
20 November، 2022
رام الله
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