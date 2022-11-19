بلدية الغبيري شجبت رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2022 - 14:34

بلدية الغبيري شجبت رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية

منذ 1 ساعة 19 November، 2022
بلدية الغبيري
لبنان

شكت بلدية الغبيري السبت من رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت. متهمة “نقيب تجار السوق سعود سمهون بإعطاء توجيهاته برمي النفايات”.

ولفتت البلدية في بيان لها الى ان “نقابة تجار الخضار ما زالت تضرب بعرض الحائط حقوق البلدية المالية والتسبب بالضرر البيئي”، وأعلنت انها “تضع هذا الواقع برسم وزارات الداخلية والبيئة والأشغال”.

واضافت البلدية “ليلا تم احتجاز الشاحنة بعد ضبطها تقوم وبتكليف مباشر من سمهون بنقل النفايات من داخل السوق ورميها في احياء الضاحية الجنوبية لاسيما في منطقة السلطان ابراهيم وأحياء من بيروت (السبينس)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة