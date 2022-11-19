بلدية الغبيري شجبت رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية

شكت بلدية الغبيري السبت من رمي نفايات سوق الخضار في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت. متهمة “نقيب تجار السوق سعود سمهون بإعطاء توجيهاته برمي النفايات”.

ولفتت البلدية في بيان لها الى ان “نقابة تجار الخضار ما زالت تضرب بعرض الحائط حقوق البلدية المالية والتسبب بالضرر البيئي”، وأعلنت انها “تضع هذا الواقع برسم وزارات الداخلية والبيئة والأشغال”.

واضافت البلدية “ليلا تم احتجاز الشاحنة بعد ضبطها تقوم وبتكليف مباشر من سمهون بنقل النفايات من داخل السوق ورميها في احياء الضاحية الجنوبية لاسيما في منطقة السلطان ابراهيم وأحياء من بيروت (السبينس)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام