عناوين وأسرار الصحف اللبنانية السبت 19-11-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 19-11-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ انطلاقة المونديال الأغلى: إمارة الاشتباه

ـ باريس تتحضر لمبادرة «أكثر وضوحاً»

ـ وزارة السياحة لعيون «الشيخ هادي»

ـ حزب الله لم يقطع الطريق بعد أمام قائد الجيش

صحيفة البناء

ـ رهانات لبنانية على تفاهم أميركي فرنسي سعودي الشهر المقبل… بعد الحصانة الأميركية

ـ الفراغ المديد يمهد الطريق لخطة بابرا ليف بعد تشظي فرص الأغلبية النيابية

ـ أولويات نيابية حكومية اقتصادية وكهربائية لشهور الفراغ لتفادي خطر الانهيار

صحيفة الجمهورية

ـ لا حل ّ داخلياً: التسوية الملزمة آتية

ـ باسيل وجعجع إزاء فرنجية

ـ ما بين السادسة والسابعة: عروض رئاسية فاشلة

ـ روسيا تقوم بأشغال تحصين في القرم

صحيفة اللواء

ـ انتخاب الرئيس بين ماكرون وبن سلمان.. وسيناريو لمعالجة شغب باسيل

ـ مولوي لمنع مؤتمر المثليين في الأشرفية.. وعبود يُهاجم السلطة السياسية

ـ قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم

ـ بن سلمان يحضر «أبيك» ويُوقّع 5 اتفاقات مع تايلاند

اسرار الصحف:

الجمهورية

ربطت مصادر سياسية وديبلوماسية غياب ديبلوماسيَّين عربي وأجنبي عن بيروت بمهمة واحدة.

ردّت مراجع غير سياسية تفاقم إحدى الأزمات الحيوية الى صراع خفي بين مرجعين، كل يعمل على هواه.

ما زالت القطيعة قائمة بشكل كامل بين مرجع حكومي وأحد وزرائه ولا عودة عنها في الحكومة الحالية.

اللواء

طمأنت مصادر دولية بأن الإستقرار الأمني في لبنان خط أحمر، في ضوء معلومات عن اجتماعات أميركية – روسية في دولة إقليمية فاعلة لمناقشة آليات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

يدور صمتٌ مُطبق في الدوائر المالية والمصرفية وأوساط الصرّافين حول المدى الذي يُمكن أن تذهب إليه أسعار الصرف والسلع في الشهر الأخير من السنة الحالية!

المصدر: الصحف اللبنانية