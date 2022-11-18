أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-11-2022

الأخبار

– نقابات المهن الحرّة إلى الإفلاس

– فرنجية: لست مرشّحًا للانتقام

– التقى بري سرًا في بيروت… ودوكان في باريس: هل أحرق باسيل كل الجسور مع فرنجية؟

– عودة الرسائل البحرية… “تل أبيب” تتحسّس “انتقامًا” إيرانيًا

النهار

– اشتعالات واشتباكات كلامية تفاقم فضائح الفراغ

– زيلينسكي بعد تشكيك بايدن: لا أعرف ماذا حدث في بولندا

– عبد اللهيان: إيران ليست ليبيا أو السودان

اللواء

– باسيل يحرق المراكب مع “الثنائي”: سنمنع وصول فرنجية

– “استحالة دستورية” بين أمل والكتائب… وموسم سياحي شتائي يتجاوز الأزمة السياسية

– الكهرباء مشكلتنا الأولى

– جلسات اللعب في الوقت الضائع!

الديار

– حسم النقاش “الشعبوي” حول النصاب القانوني في مسرحيّة الشغور الرئاسي

– “قنبلة” اللجوء الفلسطيني على وشك الانفجار… و”الأونروا” تطلق نداء استغاثة

الجمهورية

– لبنان مهدد بتصنيفه دولة فاشلة

– هواجس الشرق الأوسط في زمن اليمين المتطرف

– لماذا طلب ميقاتي رقم عون؟

البناء

– الجلسة السادسة تفتح الباب أمام السجالات الساخنة: نصاب الـ 65 يسقط بالضربة القاضية

– الجميل يدعو للتقسيم لتعذّر التفاهم مع حزب الله… وباسيل لا لفرنجية ولا رئاسة دوننا

– بري لباسيل: ما كنا عليه عام 1990 أفضل مما قدّمته السنوات الست الماضية

الأسرار

النهار

– لوحظ أنّ تباينات واضحة برزت في مواقف قوى سياسية حيال مسائل دستورية وسياسية حساسة ويفترض أنّ هذه القوى هي في موقع سياسي موحد في الاستحقاق الرئاسي.

– حذّرت أوساط اقتصادية من أنّ ظاهر الحركة النشطة على مشارف الأعياد لا تحجب الانزلاق المتعاظم نحو أوضاع مالية شديدة القسوة ستشهدها البلاد كلما تعثرت الرؤية السياسية في ظل الفراغ الرئاسي.

– تبيّن أنّ التضخيم الإعلامي الذي أحاط بتحرّك أخير لأحد السياسيين النافذين لم يكن مردوده إيجابيًا عليه اذ انكشف أنّه لم يتحرك بدعوات خارجية مزعومة بل بسعي محموم ذاتي منه لتحسين أوضاعه.

اللواء

– يستبعد مصدر في عاصمة أوروبية تمكّن رئيس تيار يتحرك حاليًا في الخارج، من مقابلة شخصيات رسمية رفيعة يحاول أن يلتقيها.

– تبيَّن أنّ لجوء إدارات مستقلة لإعلان الإضراب يرتبط الى حد ما بالمخاوف من ملاحقات، اعتقد المعنيون بها أنها سقطت بمرور الوقت!

– بدأت بعض المصارف خطوات استباقية لجهة الحؤول دون سحب كامل الرواتب الجديدة، ولا سيما التي تفوق الـ15 مليون ليرة على منصة صيرفة، بالسماح بسحبها كاملة ضمن حساب فُتح بالليرة اللبنانية.

الجمهورية

– أنجزت بعثة أممية مهمة إنسانية في بيروت وغادرت من دون إجراء أي اتصال بأي مسؤول رسمي.

– نقل عن شخصية سياسية قولها في جلسة حزبية: أنا أؤيد كل جهد للتفاهم في الداخل على رئيس الآن، لأنني أخشى أن نصل الى وقت يجبرنا الخارج على التفاهم رغمًا عنا.

– اتّفق مرجع مسؤول مع مرجع سياسي على أنّ ما يجري الآن في انتخاب رئيس الجمهورية هو مجرد لوفكة وتضييع وقت ورهان على متغيرات أو مغامرات بانتظار كلمة سر خارجية قد تفرض على الجميع.

البناء

– قال مرجع دستوري إنّ الدعوة لنصاب الـ 65 نائبًا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلا جدوى لو صحت الأسباب لأنه يحتاج مسار تعديل الدستور أي وجود رئيس جمهورية وحكومة وإذا كان أصحاب الرأي متمسكين به عليهم طرحه ما بعد الانتخاب بنصاب الثلثين ليبحث وإذا أقرّ يطبق في المرة المقبلة.

– توقع مصدر دبلوماسي يمثل دولة فاعلة في الوساطات الاقليمية والدولية أنّ المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران شهدت تحركًا كبيرًا في اليومين الماضيين، مضيفًا أنّ التراجع في العلاقة الأميركية الإسرائيلية والأميركية السعودية يشكل عنصر دفع إضافيًا لاحتمال العودة للاتفاق النووي.

المصدر: صحف