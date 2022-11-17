فيديوغراف | رقم خيالي.. مونديال قطر 2022 الأكثر تكلفة في تاريخ كرة القدم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2022 - 12:58

فيديوغراف | رقم خيالي.. مونديال قطر 2022 الأكثر تكلفة في تاريخ كرة القدم

منذ 42 mins 17 November، 2022
كأس-العالم-FIFA-قطر
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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