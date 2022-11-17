الإمام الخامنئي: شهداء القوات الأمنية ارتقوا دفاعا عن أمن وراحة الشعب

قال الإمام السيد علي الخامنئي إن “الشهداء المنتسبين الى القوى الأمنية، قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن وراحة الشعب؛ وبهذة التضحيات جسدوا انموذجا لكافة القيم السامية التي تندرج في مبدأ الشهادة والشهيد.

وفي كلمة له لدى اسقباله المسؤولين القائمين على تنظيم مؤتمر “شهداء قم”؛ والذي بثته الشاشة الايرانية، تزامنا مع انطلاق هذا المؤتمر صباح اليوم الخميس في قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، اضاف الإمام الخامنئي إن مبدأ الشهيد والشهادة يتضمن مجموعة من القيم الوطنية والدينية والإنسانية والأخلاقية، وبذلك يبلور الشهيد انموذجا لـلإيمان الصادق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله.

كما نوه الامام الخامنئي بدور أهالي قم المقدسة الكبير في انتصار الثورة ومرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988)، ومواجهة التحديات حتى اليوم.

وأكد الإمام الخامنئي توظيف لغة الفن في سياق الترويج للسمات البارزة للشهداء، قائلا إن “جميع الأحداث البارقة منذ انتصار الثورة وحتى اليوم هي نجوم في التاريخ؛ بما فيها حادثة شاه جراغ (الارهابية في شيراز) الاخيرة، رغم انها أحزنت قلوب الجميع لكنها ستبقى خالدة ومشرفة في تاريخ البلاد”.

واضاف “الشهيد هو تجسيد للإيمان الصادق والعمل الصالح و الجهاد في سبيل الله، وله دور في تعزيز الهوية الوطنية؛ كمايحدث اليوم حيث ان تضحيات الشهداء وآبائهم وأمهاتهم زادت في شموخ وعظمة الشعب الإيراني”.

الإمام الخامنئي، اعتبر الشهادة بأنها مظهر من مظاهر التضحية والشجاعة؛ مبينا أن شهيد الدفاع المقدس ضحى بحياته حتى لا يحقق العدو الشرير والوحشي مآربه في اجتياح طهران وإذلال الشعب، على غرار الشهيد الدفاع عن الأمن الداخلي الذي يقدم حياته من أجل أمن وراحة الشعب، وبذلك فكل هذه التضحيات هي تجسيد للتعاليم الأخلاقية المنضوية في مفهوم الشهيد والشهادة.

المصدر: وكالة ارنا