إقفال شارع المصارف غداً تزامناً مع انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 11:00 من يوم الخميس 17-11-2022، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لانتخاب رئيس للجمهورية.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور، وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام