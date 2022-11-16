“جبهة العمل” نوهت بعملية سلفيت: أثبتت فشل وعجز منظومة العدو الأمنية والعسكرية

أشادت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان الاربعاء “بعملية سلفيت البطولية في مستوطنة أرئيل والتي نفذها الأسد المغوار المجاهد الشهيد محمد مراد صوف وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين غاصبين وجرح آخرين”.

وباركت الجبهة “للشعب الفلسطيني الثائر البطل ولكل الأحرار والشرفاء في عالمنا العربي والاسلامي بهذه العملية الجريئة وغير المسبوقة والتي جاءت ردا مشروعا طبيعيا على كل جرائم العدو الارهابية التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني المظلوم وعلى كل الاقتحامات العدوانية المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك”.

وأشارت الجبهة إلى “أن هذه العملية أثبتت بشكل قاطع وملموس فشل وعجز منظومة العدو الأمنية والعسكرية في إخماد هذه الانتفاضة الثورية المباركة في الضفة الغربية”، ودعت إلى “ضرورة وأهمية تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية وتحقيق وتفعيل المصالحة وتأمين ظهر المقاومة من خلالها لأن المواجهة مع العدو باتت اليوم مفتوحة على مصراعيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام