ماكرون: الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية ستصل الى مالاوي قريبا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل، أن الدفعة الأولى بحجم 20 ألف طن من الأسمدة الروسية، ستصل من هولندا إلى مالاوي في الأيام القليلة المقبلة.

وكتب ماكرون على “تويتر”: “بفضل برنامج الغذاء العالمي، أنشأنا ممرا لإرسال الأسمدة الروسية إلى إفريقيا. تم إرسال الدفعة الأولى بحجم 20 ألف طن من الأسمدة من هولندا وستصل إلى مالاوي في الأيام المقبلة”.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن الأزمة في أوكرانيا، جعلت من الصعب الحصول على الأسمدة، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الأمن الغذائي العالمي.

وشدد الرئيس على أنه “على المدى الطويل، من الضروري إقامة تعاون بين أوروبا وإفريقيا لزيادة إنتاج الأسمدة، الأمر الذي سيقلل من اعتماد القارتين على الإمدادات الخارجية”.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا”، إن روسيا تدعو الأمم المتحدة والدول الأوروبية لبدء عملية تصدير 280 ألف طن من الأسمدة الروسية المحجوزة في موانئ أوروبا إلى إفريقيا.

وأكد أن الجانب الروسي قرر نقل هذه الأسمدة إلى الدول المحتاجة، وعلى رأسها القارة الإفريقية، مجانا.

المصدر: وكالات