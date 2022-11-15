شوارع حُرمت من المونديال.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 21:46
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فلسطين المحتلة: 3 قتلى و3 جرحى اثر عملية طعن نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة الفلسطينية: منفذ العملية شمال سلفيت هو الشهيد محمد مراد صوف (18 عاما) من قرية حارس بالضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عائلة الشهيد محمد صوف منفذ عملية سلفيت خلال اقتحام منزلها في بلدة حارس
اعلام العدو: التحقيق الاولي بعملية أريئيل اظهر نقاط فشل جسيمة بطريقة التعامل مع منفذ العملية رغم الانتشار الامني الكثيف
رئيس اركان جيش الاحتلال الصهيوني افيف كوخافي يتفقد موقع عملية أريئيل ويلتقي برئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة
رئيس الاستخبارات العسكرية السابق تامير هيمن: موجة العمليات الفلسطينية التي تشهدها "اسرائيل" هي الاخطر منذ 2015
مراسل المنار: مستوطنون صهاينة يشنون هجوما على بلدة حارس غرب سلفيت ويشعلون النار بسيارات المواطنين الفلسطينيين
حركة حماس تنظم وقفة في قطاع غزة ابتهاجا بعملية سلفيت ونصرة لأهل الضفة والقدس
وزارة المالية اللبنانية تحيل معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان بعد نشر قانون الموازنة العامة في الجريدة الرسمية
وسائل اعلام بولندية: مقتل شخصين بسقوط قذيفة روسية على قرية حدودية مع اوكرانيا
وزير خارجية لاتفيا: صواريخ روسية تضرب اراضي دولة عضو في الناتو وهذا تصعيد خطير للغاية
وزير الخارجية الاستونية: مستعدون للدفاع عن كل شبر من اراضي الناتو ونعلن تضامننا الكامل مع بولندا
البنتاغون الاميركي: نتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا
الأمين العام لحلف الناتو: روسيا تعرضت لخسائر في أوكرانيا لكن لا يجب التقليل من قدراتها ويجب تقديم المزيد من الدعم لكييف
الكرملين: نعارض بشكل قاطع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دفع تعويضات لأوكرانيا وسنواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الحديث عن جهود غربية لتهيئة الارضية لمفاوضات بين موسكو وكييف مجرد شائعات
مصدر أمني سوري: السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا بعد عملية أمنية أدت إلى مقتل عدد من مسلحي داعش
العراق: فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي وتسعف 3 عمال اصيبوا بالاختناق
رئيس وزراء بريطانيا: الصين تشكل تهديدا لأمننا الاقتصادي ومن حقنا اتخاذ خطوات لحماية انفسنا
الحكومة المصرية توقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين على هامش مؤتمر المناخ
الناشط المصري علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام بعد أكثر من 200 يوم وأسرته تقول إن حالته الصحية جيدة
الامين العام للأمم المتحدة: حذرت في قمة العشرين من نقص الغذاء العالمي خلال العام المقبل اذا لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة
الرئيس التركي يدعو إلى تحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة العالمية بسرعة "وإلا واجهنا أزمة غذاء أكبر العام المقبل"
تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني مسؤولية تفجير اسطنبول وتطلق عملية أمنية ضد مسلحي التنظيم شرقي البلاد
شوارع حُرمت من المونديال..
منذ 39 mins
15 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
حتى المونديال.. حرمونا منو..
المصدر:
قناة المنار
المونديال
مشاهدة المونديال
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