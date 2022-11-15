منخفض جوي حتى يوم الجمعة

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وامطار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ظهر يوم الجمعة .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غام جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في الداخل، ويتحول مساء في المناطق الجنوبية والداخلية الى غائم وماطر مع برق ورعد، وتتساقط الثلوج ليلا على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 2400 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الخميس/ الجمعة مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ، مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة صباحا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر .

– الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا تتحول الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات مساء بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75% .

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.