بانوراما اليوم | جولة صحافية في ايران.. ثمة ما يجب أن يقال !

بعد الأحداث الأخيرة في إيران، زار الكاتب السياسي غسان جواد الجمهورية الإسلامية، في جولة صحافية دامت لأسبوع. المنار واكبت زيارة الكاتب السياسي، فهناك “ثمة ما يجب ان يقال عن هذا البلد”.

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المصدر: قناة المنار