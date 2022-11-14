حزب الله ادان تفجير اسطنبول: حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والارهاب

ادان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى الى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين. وقال في بيان “إنّنا إذ نتقدم بالعزاء الى الحكومة و الشعب ‏التركي و خصوصا الى أهالي الضحايا بهذه الحادثة الأليمة، ونشعر بمعاناتهم وآلامهم التي مرت بها شعوب المنطقة ولا تزال ومن بينهم شعبنا في لبنان، فإننا نعتقد أن العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات سياسيا وفكريا وعمليا”، مشددا على ان “اي بلد في العالم ليس بمنأى من اضرارها ومخاطرها البالغة مما يستدعي عملا وموقفا موحداً ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة”.