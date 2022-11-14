إندونيسيا تعلن عن معلومات حول دخول جماعات أجنبية إلى البلاد لاستهداف قمة العشرين

صرّح القائم بأعمال مدير دائرة الهجرة الإندونيسية ويدودو إكاتياجانا، أن “الدائرة تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعات من الأجانب دخلت البلاد بطرق غير قانونية وتخطط لتعطيل قمة مجموعة العشرين في بالي”.

ونشرت وسائل الإعلام الإندونيسية بياناً لدائرة الهجرة ورد فيه أنها “ستتخذ إجراءات بحق كل من سيحاول إعاقة أو تعطيل قمة العشرين، بغض النظر عن منشأه وأهدافه”. وأشار إلى أن السلطات الإندونيسية فتحت موقعا خاصا على الإنترنت لتلقي التقارير من الجماهير حول أي نشاط أجنبي مشبوه. وأضاف أنه سبق لمديرية الهجرة أن اتخذت إجراءات صارمة بحق العديد من الأجانب الذين أخلوا بالقوانين الإندونيسية، ورحلت عدداً منهم.

المصدر: روسيا اليوم