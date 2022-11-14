بالفيديو | بعد إشاعات دخوله المستشفى.. لافروف يظهر في مقطع فيديو من شرفة الفندق في بالي

نصح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسائل الإعلام الغربية بأن تكون أكثر شرفًا وأن تكتب الحقيقة، بعد إشاعات عن دخوله المستشفى.

وقال لافروف في مقطع فيديو نشرته المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على “تلغرام”: “(أتمنى) على الصحفيين الغربيين أن يكونوا أكثر صدقًا مما هم عليه، وأن يكتبوا الحقيقة غالبا وألا يقتصروا في تقاريرهم على وجهة نظر واحدة فقط يبثونها حول جميع القضايا التي تتعلق بمصالح روسيا، التي بطريقة أو بأخرى يتم تجاهلها”.

وأضاف لافروف، في معرض رده على الشائعات المتعلقة بمرضه، إنهم يكتبون عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 10 سنوات بأنه مريض، مشيرا إلى أن هذه لعبة في السياسة.

كما شكر لافروف المواطنين الروس على “دعمهم لسياستنا الخارجية التي يحددها الرئيس، ونحن نحاول تنفيذها بأفضل ما في وسعنا في جميع المجالات”.

وأبلغ لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها غدًا على هامش قمة مجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية بأن الوزير لافروف نُقل إلى المستشفى في بالي بإندونيسيا.

المصدر: وكالات