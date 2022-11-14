بالفيديو | خلل في سيارة تسلا بالصين يتسبب بمقتل شخصين بعد تزايد مفاجئ وجنوني بالسرعة وفقدان السيطرة

وقع حادث مرور بمقاطعة غوانغدونغ الجنوبية الصينية بعد فشل برنامج التحكم لسيارة “تسلا”، ما تسبب في وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وكان سائق سيارة تسلا الملقب بتشان أثناء قيادته للسيارة والذي فقد فجأة السيطرة وزادت سرعة السيارة من تلقاء نفسها بسرعة عالية لكيلومترين، ما تسبب في وفاة شخصين وثلاثة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

ومن المحتمل أن يكون الحادث بسبب فشل برنامج التحكم للسيارة وأنظمة القيادة الآلية.

وعندما كانت السيارة تتحرك، بدأت تتسارع فجأة ولم يتمكن إيقافها عن طريق نظام الكبح، وتسببت بضرب مركبات متعددة.

واستبعدت الشرطة إمكانية قيادة تشان تحت تأثير المخدرات والكحول ولاحظت أنه سيتم اختبار السيارة.

وعانى السائق من فقدان التحكم المفاجئ أثناء قيادته وحاول الضغط لفترة طويلة على زر وقوف السيارة أربع مرات وسرعان ما تم تشغيل ضوء الفرامل وإيقافه.

ووصل الحد الأقصى للسرعة إلى 150 كيلومترا في الساعة أثناء الحادث، وتم تشغيل المفتاح الكهربائي بدون مكابح.

المصدر: وكالات