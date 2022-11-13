زحمة في الاسواق الشعبية هربا من الغلاء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 23:18
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: هجوم إسطنبول "دنيء" ومحاولات التنظيمات الإرهابية للنيل من بلادنا ستفشل
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القنصلية الفرنسية في إسطنبول تطالب رعاياها بتجنب التوجه إلى ميدان تقسيم أو استخدام وسائل النقل العامة بعد الانفجار
استشهاد عسكريين سوريين اثنين وإصابة 3 آخرين اثر عدوان صهيوني استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص
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اللواء عبد الرحيم موسوي: غاية الثورة الاسلامية بالاطاحة بنظام الاستكبار ستتحقق والقضاء على الصنم الأكبر أمريكا سينتهي
نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية: قوة ايران لن تتوقف ولن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها وصمود الشعب أفشل المؤامرات
العميد علي فدوي: ليعلم الجميع أن سلاح البحر في الحرس الثوري لن يسمح لأي اجنبي بالتدخل في شؤون ايران أو الاعتداء عليها
أسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الاستراتيجية للجيش الايراني يرسو في ميناء العاصمة الإندونيسية جاكرتا
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الموقف الاخير للمستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية تدخلي واستفزازي وغير دبلوماسي
وزير الخارجية الروسي: إصرار واشنطن على إدراج تقييمات غير مقبولة بشأن أوكرانيا تسبب في عدم صدور بيان مشترك في قمة آسيان
سيرغي لافروف: الأميركيون نجحوا في تحقيق أهدافهم بزرع الشك في رابطة آسيان وتقويض تجانسها
بنيامين نتنياهو يتسلم رسمياً تكليف تشكيل الحكومة: سأعمل على تشكيل حكومة مستقرة وعلى توسيع الاتفاقيات مع دول المنطقة
الملك الاردني: سيتم العمل مع الجانب الفلسطيني ليكون شريكاً أساسياً في المشاريع الإقليمية ولن نقبل بتهميش الفلسطينيين
الرئاسة الفلسطينية ترد على لابيد: لدينا الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية ولن نتنازل عن حقوقنا التي كفلها القانون الدولي
محكمة جنايات الرصافة تقضي بإعدام إرهابي يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة الإنضمام إلى داعش بهدف زعزعة الأمن داخل العراق
مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" متورطين بتفجيرات محدودة برصاص قوات الأمن الأفغانية في منطقة خيرخانة بالعاصمة كابول
الخارجية الفرنسية تقول إن ايطاليا ستواجه عواقب في حال أصرت على سلوكها بشأن المهاجرين وتقول إن روما لا تحترم القانون
الخارجية الفنزويلية تدين قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات ضد كاراكاس وتقول إن الإتحاد ينتهك حقوق الشعب الفنزويلي
زحمة في الاسواق الشعبية هربا من الغلاء..
منذ 2 ساعة
13 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
اللبنانيون يلجأون الى الاسواق الشعبية هربا من الغلاء الفاحش.
المصدر:
قناة المنار
ارتفاع الاسعار
الاسواق الشعبية
الغلاء الفاحش
الغلاء في لبنان
زحمة في الاسواق الشعبية
غلاء الاسعار
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