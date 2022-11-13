فنيش: لانجاز الإستحقاق الرئاسي بالتوافق.. ومستعدون للنقاش وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية

ال الوزير السابق محمد فنيش “هذا البلد يمتلك إرادة مقاومة، كما هزمتكم في سوريا وكما كسرت أدواتكم التكفيرية، وكما ألجمت كيانكم وأداتكم الصهيونية لن تمكنكم من النيل من استقرار لبنان أو من وحدة الكيان اللبناني”، وتابع “هذه أوهامكم ولن تتمكنوا من تحقيقها طالما نحن نمتلك إرادة هؤلاء الشهداء وعزمهم، وطالما دماؤهم تسري في أبنائهم وفي الجيل الذي سيأتي سنستمر على هذه الطريق، ولن تتمكنوا من تحقيق آمانيكم في هذا البلد”.

واضاف فنيش الاحد “إستحقاق رئاسة الجمهورية هو استحقاق مهم، ولا يمكن أن يقارب من خلال ما يريده البعض بالتحدي ولا يستطيع أحد أن يقول بأن بمقدوره وحده أن يختار رئيسا للبلاد”، ولفت الى ان “هذا الإستحقاق معني به كل اللبنانيين ولا يمكن إنجازه بدون توافق وتفاهم، والإنتخابات النيابية لم تأت كما تشتهي الإدارة الأميركية ولم تأت بمجلس نيابي تستطيع من خلاله أن تمتلك غالبية تمكنها من اختيار من تريد في موقع الرئاسة وفي موقع الحكومة أو غيره”، واوضح “إننا منفتحون ومستعدون للنقاش وللتفاهم وللحوار، وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا، ولسنا أبدا لنقبل تحديا أو انصياعا لإرادة هذا الأميركي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام