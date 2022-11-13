قتلى وجرحى بانفجار وسط اسطنبول في تركيا

أفادت وسائل اعلام تركية عن وقوع قتلى وجرحى جراء انفجار يرجح أنه انتحاري، في شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية.

وقال الاعلام التركي إنه “تم تسجيل 4 وفيات و11 إصابة لحد الآن بعضها خطيرة جدا”، مشيرا إلى أن “الشارع المشهور بكونه وجهة السياح المحببة في المدينة، كان مزدحما جدا لحظة الانفجار”.

من جهته، أكد محافظ مدينة اسطنبول “وقوع قتلى وجرحى في انفجار ميدان تقسيم وسط اسطنبول”.

بدوره، قال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو “من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا في ما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر”، وتابع “سوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة”.

المصدر: وكالات