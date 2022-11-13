بالفيديو | لحظة التفجير.. قتلى وجرحى إثر انفجار وسط إسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بسقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول، وهرع آخرون فرارًا من الموقع.

وعرضت قناة (تي آر تي) الإخبارية الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار في شارع الاستقلال. وبث ناشطون ووسائل إعلام تركية عبر منصات التواصل مشاهد أولية من موقع الانفجار.

وتُظهر اللقطات المصورة لحظة وصول الفِرق الطبية إلى المكان، وعملهم على إسعاف الجرحى وتفقّد الأضرار. وقال مركز شرطة قاسم باشا القريب إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة، في صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار.

وتظهر أيضًا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب. واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامي 2015 و2016.

وتبنّى تنظيم داعش هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.

المصدر: مواقع