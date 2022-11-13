وكالة أنباء اليابان: تهديدات بيونغ يانغ ستتصدر قمة اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بكمبوديا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 14:04

وكالة أنباء اليابان: تهديدات بيونغ يانغ ستتصدر قمة اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بكمبوديا اليوم

منذ 3 ساعة 13 November، 2022
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