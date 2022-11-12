بالفيديو | الشيخ علي سلمان: شعب البحرين أثبت برفضه الإنتخابات استمراره بحراكه السلمي

نشرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية مقطع فيديو للامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، حول مقاطعة شعب البحرين للإنتخابات التشريعية عام 2014.

وقال الشيخ سلمان في الفيديو، إن ما جرى اليوم (انتخابات عام 2014) من مقاطعة شعب البحرين للإنتخابات الصورية، يشكل موقفاً آخر من المواقف النضالية لهذا الشعب الشجاع. وأكد الشيخ سلمان أن شعب البحرين استطاع أن يثبت عبر رفضه للانتخابات الصورية، استمراره في حراكه المطلبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي.

واعتقل الشيخ علي سلمان في 20 كانون الأوّل 2014، وتواصلت الأحكام التعسفية بحقّه إلى السجن المؤبّد في تهم تتّصل بالكيد السياسي، وما زال في السجن. قاد الشيخ علي سلمان انتفاضة الكرامة في 1994 قبل أن تنفيه السلطات إلى دبي في الإمارات المتحدة، ومن بعدها غادر إلى لندن، وواصل عمله النضالي من هناك.

عاد إلى البحرين عام 2001 بعد بدء إصلاحات سياسية، لكن النظام لم يفِ بوعوده. أصبح أميناً عاماً لجمعية الوفاق، وهي أكبر جمعية سياسية في البلاد. انتخب عضواً في البرلمان البحريني لدورة واحدة. حاز على أكبر كتلة نيابية.

وجرت اليوم في البحرين انتخابات عامة، في غياب المعارضة، التي وصفتها بالصورية. وأكد نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي، أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات لم تتجاوز 35 %، رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي لاجبار الجميع على المشاركة وشطب أعداد كبيرة.

وشدد نائب جمعية الوفاق على أن ما جرى اليوم، سيفرز مجلساً معينا فاقداً للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين، وقد مضت الإنتخابات بمكون واحد هو المكون الحكومي، حيث غابت جميع المكونات السياسية عن العملية الصورية، مشيراً إلى أن الانتخابات اقتصرت على العسكريين والمجنسين والموظفين المجبرين وبعض الانتهازيين.

المصدر: جمعية الوفاق