وفود قيادية من حزب الله جالت على عائلات شهداء المقاومة في صيدا والجوار

جالت وفود قيادية من حزب الله على عائلات شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد، على راسها النائبان رائد برو وعبد الله قصير، الوزير السابق محمود قماطي، أعضاء المجلس السياسي الدكتور مصطفى الحاج علي، الدكتور حسين رحال وأعضاء المجلس المركزي الشيخ خليل رزق والشيخ حسين غبريس.

وضمت الوفود، خليل ملك، الشيخ أحمد مراد، الشيخ عبد المنعم قبيسي، وجالوا على عائلات الشهداء في صيدا، تعمير عين الحلوة، كفرحتى ، حارة صيدا ، الغازية، عنقون، اركي، بنعفول، زغدرايا، قناريت، حومين التحتا ورومين.

واشار بيان للحزب الى انه تخلل الجولة تقديم باقات الورد والدروع التكريمية للعائلات وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة الجهاد والشهادة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام