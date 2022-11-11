بالفيديو | الشهيد حكمت حيدر أحمد.. أول شهداء جبيل كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 19:36
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حزب الله يحيي ذكرى "يوم الشهيد" باحتفال مركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق اللبنانية
السيد حسن نصر الله: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي لبنان وأسباب ترسيم الحدود البحرية لا تزال قائمة وستتعزز
السيد نصر الله: لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق ترسيم الحدود البحرية
السيد نصر الله ردا على معاونة وزير الخارجية الأميركية: حزب الله هو الذي أزال لعنة وطاعون الولايات المتحدة من لبنان
السيد نصر الله للأميركيين: أتيتم بالطاعون والوباء التكفيري والإرهابي للمنطقة ولبنان وحزب الله والجيش والشعب هم من أزالوه
السيد نصر الله: الولايات المتحدة هي التي أرادت الفوضى في لبنان عام 2019 من خلال دعم التظاهرات بعدما فشلت مخططاتهم
السيد نصر الله: حزب الله والشرفاء هم الذين واجهوا اللعنة الأميركية وتقويض الدولة اللبنانية وفرض الحصار على اللبنانيين
السيد نصر الله: الحصار الأميركي ما زال مستمراً على لبنان من خلال منع أي استثمارات أو مساعدات اقتصادية وهذه هي اللعنة
السيد نصر الله: الولايات المتحدة تمنع أي دولة من مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية وهذا بحد ذاته هو اللعنة والطاعون
السيد نصر الله: هل سيجرؤ لبنان على قبول المساعدات الروسية الجديدة أم سيتم الرضوخ للتهديدات الأميركية؟
السيد نصر الله: إيران تريد مساعدة شعب لبنان في محنته وأزمته ووافقت على كل طلباته ولكن اللعنة الأميركية منعت ذلك
السيد نصر الله: واشنطن لم تنجز اتفاق الترسيم حُباً باللبنانيين بل لتجنيب المنطقة الحرب ولأنها تعرف ظروف الكيان الصهيوني
السيد نصر الله: لبنان حصل على مطالبه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بقوته والتقاطه اللحظة التاريخية
السيد نصر الله: الكل يريد رئيساً للجمهورية ولا أحد يريد الفراغ ونحن نريد رئيساً بأسرع وقت ممكن
السيد نصر الله: الفراغ في سدة الرئاسة ينعكس على كل اللبنانيين والمصلحة الوطنية تقضي بانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن
السيد نصر الله: سد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية لا يعني ملء الفراغ بأي كان وكيفما كان
السيد نصر الله: نعتبر أن في لبنان عناصر قوة يجب الحفاظ عليها ومن أهم المواقع المعنية بالحفاظ عليها هي رئاسة الجمهورية
السيد نصر الله: أميركا تقول إنها تدعم الجيش لأنه الوحيد القادر على مواجهة حزب الله ونحن نعلم أن الجيش اللبناني يرفض ذلك
السيد نصر الله: نحن كمقاومة وكبيئة مقاومة يحق لنا كجزء كبير من الشعب أن نقول نريد رئيسا للجمهورية مطمئنا للمقاومة
السيد نصر الله: نريد رئيسا في بعبدا شجاعا ولا يخاف ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه ونريد رئيسا لا يباع ولا يشترى
السيد نصر الله: المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنة في عهد الرئيس إميل لحود لأنه وقف وراءها ولم يطعنها
السيد حسن نصر الله: مع الرئيس العماد ميشال عون كانت المقاومة آمنة الظهر
السيد نصر الله: المقاومة ليست بحاجة لغطاء ولا حماية وما نريده رئيس لا يتآمر على المقاومة ولا يطعن في ظهرها أو يبيعها
السيد نصر الله: لا خيار للبنانيين إلا الحوار وإذا أردنا لبنان قويا يستخرج النفط وعصيا على الفتنة علينا البحث عن رئيس قوي
السيد نصر الله: إيران انتصرت من جديد وبشكل حاسم على الفتنة والمؤامرة الأميركية والإسرائيلية وهذا سيزيدها قوة إلى قوتها
الشيخ علي الخطيب: أولى خطوات الإصلاح في لبنان والمنطقة العربية هي التحرر من الإملاءات الغربية التي تحرض على المقاومة
المفتي قبلان: واقع البلد أصبح "زيت ونار" وأي خطأ عبر تفكيك مؤسسات الدولة يعني كارثة لا سابق لها
السيد علي فضل الله دعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
إصابات خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق عدة من بيت لحم والخليل ونابلس والبيرة
الدفاع الروسية: قواتنا أحبطت عدة محاولات هجومية أوكرانية على أكثر من محور وقضت على نحو 300 مسلح
الكرملين: المفاوضات السلمية مع أوكرانيا مستحيلة والعملية العسكرية قد تستمر حتى بعد تحقيق الأهداف
المتحدث باسم الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين لن يشارك عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين ببالي
المفوضية الأوروبية: منطقة اليورو ستدخل في انكماش في نهاية السنة الحالية
بالفيديو | الشهيد حكمت حيدر أحمد.. أول شهداء جبيل كسروان
منذ 30 mins
11 November، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الشهيدُ المجاهد حكمت حيدر أحمد من أولِ شهداءِ منطقةِ جبيل كسروان…
المصدر:
قناة المنار
الشهيد حكمت حيدر أحمد
المقاومة
حزب الله
شهداء المقاومة
يوم الشهيد
يوم شهيد حزب الله
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