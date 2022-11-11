بالفيديو | الشهيد حكمت حيدر أحمد.. أول شهداء جبيل كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 19:36

بالفيديو | الشهيد حكمت حيدر أحمد.. أول شهداء جبيل كسروان

منذ 30 mins 11 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الشهيدُ المجاهد حكمت حيدر أحمد من أولِ شهداءِ منطقةِ جبيل كسروان…

المصدر: قناة المنار

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