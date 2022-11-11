بالفيديو | من أبناء الشهداء لآبائهم.. شكرا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 19:36

بالفيديو | من أبناء الشهداء لآبائهم.. شكرا

منذ 2 ساعة 11 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

من ابناءِ الشهداءِ لآبائهم في يومهم.. شكراً على عظيمِ إرثِكم.

المصدر: قناة المنار

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