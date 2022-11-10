بسمتك خبر عاجل لن تغيب عن بث قلوبنا… الشهيد حمزة الحاج حسن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 18:56

بسمتك خبر عاجل لن تغيب عن بث قلوبنا… الشهيد حمزة الحاج حسن

منذ 5 ساعة 10 November، 2022
حمزة الحاج حسن، المنار
الشهيد حمزة الحاج حسن (صورة من الارشيف).
خبر وصورة

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