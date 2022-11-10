بسمتك خبر عاجل لن تغيب عن بث قلوبنا… الشهيد حمزة الحاج حسن – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 18:56
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السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت في احتفال لمناسبة يوم شهيد حزب الله
الرئيس نبيه بري يرفع الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية ويدعو الى جلسة جديدة الخميس المقبل
النائب محمد رعد: للإسراع في انتخاب رئيس لا يتحدى أحداً ويعترف بالمقاومة ولا يطعنها في ظهرها
كتلة الوفاء للمقاومة: التصويت بالورقة البيضاء بانتخابات الرئاسة هو رفض لمرشح تحد والتفاهم هو اقصر الطرق لانجاز المهمة
وزير الدفاع موريس سليم: الوضع الأمني في لبنان مستتب والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الاستقرار
الشيخ نبيل قاووق: لبنان القوي بالمقاومة لا يخشى نتنياهو ولا يطلب ضمانات لنفطه ولغازه ولثرواته البحرية من أحد
هوكشتاين: شركات الغاز ستبدأ العمل بعد ان تم توقيع الاتفاق وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره
الرئيس ميقاتي: لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات
منظمة الصحة العالمية: وصول 600 ألف جرعة من لقاح "الكوليرا" إلى لبنان لاستخدامها خلال حملة التلقيح
قوات الاحتلال تعتقل المقاوم "صدقي مرعي" المتهم بقتل ضابط صهيوني قبل 6 أشهر من منزله في الحي الشرقي بجنين
سرايا القدس - مجموعات جبع: مجاهدونا قاموا باطلاق صليات كثيفة من الرصاص نحو حاجز للاحتلال بين عجة وجبع
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يهنئ نتنياهو بالفوز في الانتخابات ويعرب عن اعتقاده بمواصلة التعاون في المجالات كافة
اعلام العدو: رئيس الامارات محمد بن زايد يتصل بنتنياهو مهنئا بفوزه بانتخابات الكنيست
الحرس الثوري يكشف عن تصنيع صاروخ باليستي متقدم تفوق سرعته سرعة الصوت وقادر على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة
بسمتك خبر عاجل لن تغيب عن بث قلوبنا… الشهيد حمزة الحاج حسن
منذ 5 ساعة
10 November، 2022
الشهيد حمزة الحاج حسن (صورة من الارشيف).
خبر وصورة
المنار
حمزة الحاج حسن
سوريا
لبنان
يوم الشهيد
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