بعدما أحصت أكاذيبه.. ما هو اللقب الذي أطلقته “واشنطن بوست” على بايدن؟؟

أطلقت صحيفة “واشنطن بوست” على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقب “بوتوملس بينوكيو” (Bottomless Pinocchio -“بينوكيو المطلق”)، بسبب تصريحاته الكاذبة.

ويشار إلى أن الصحيفة حددت هذه الفئة لوصف حالات التصريحات الكاذبة أو المضللة التي تكررت بوتيرة يمكن وصفها بأنها “شكل من أشكال الدعاية والترويج”. والشخص الوحيد الذي منحته صحيفة “واشنطن بوست” هذا اللقب أيضا، كان الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا للصحيفة، يعلن الرئيس الأمريكي الحالي بشكل دوري أنه قضى “الكثير من الوقت” مع الزعيم الصيني شي جين بينغ ، حيث سافر معه “17000 ميل” في رحلات مشتركة. وتؤكد الصحيفة، عدم وجود دليل يثبت أن بايدن سافر كثيرا برفقة الزعيم الصيني، لكن الأول يواصل الترويج لهذا الزعم على الرغم من اعتراف البيت الأبيض بأن أقوال الرئيس “لم تكن دقيقة” في هذا المجال.

وسردت الصحيفة كذلك، مجموعة من مزاعم بايدن الأخرى، وقالت: “هذا ملخص لبعض الأخطاء التي ارتكبها الرئيس مؤخرا خلال إلقاء الكلمات في جميع أنحاء البلاد لدعم الديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية. ومن بينها على سبيل المثال، قوله إن سعر البنزين في الولايات المتحدة خمسة دولارات للغالون عندما تولى منصبه الحالي”. وشددت الصحيفة على أنه عندما تولى بايدن منصبه، كان متوسط ​​سعر البنزين حوالي 2.48 دولار .

ومن بين أكاذيب بايدن الأخرى، ذكرت الصحيفة، بتصريحه الأخير بأن المتقاعدين “لأول مرة منذ عشر سنوات” سيحصلون على أكبر زيادة للمعاشات التقاعدية.

ويشار إلى أن بينوكيو (Pinocchio)‏ هي شخصية خيالية مستمدة من رواية كتبها الروائي الإيطالي كارلو كولودي سنة 1880، وهي تتحدث عن طفل مصنوع من الخشب وله أنف طويل.

المصدر: وكالات