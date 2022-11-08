حركة مطار بيروت تسجل المزيد من الإرتفاع منذ بداية العام 2022

تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بتسجيل المزيد من الإرتفاع منذ بداية العام 2022، وقد حققت نمواً اضافياً في الشهر العاشر من هذه السنة قارب 24 بالمئة في اعداد المسافرين من والى لبنان وحوالي 15 بالمئة في الرحلات الجوية.

فارتفع بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية تشرين الأول الفائت بنسبة قاربت 52 بالمئة وبلغ خمسة ملايين و351 ألفاً و344 راكباً بعد ان انتهى الشهر العاشر على تسجيل 513 ألفاً و162 راكباً.

وبلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار في تشرين الأول الفائت 4249 رحلة (بزيادة 14,62 بالمئة)، منها ٢٠٩٦ رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 13 بالمئة) و2153 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 16,18 بالمئة).

المصدر: موقع المنار