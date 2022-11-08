رئيس الوزراء اليوناني: بوتين مسؤول عن الغلاء في اليونان والعالم

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في حديث لقناة ANT1 التلفزيونية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن ارتفاع الأسعار حول العالم وتحديدا في بلاده.

وذكّره الصحفيون بحقيقة أن المعارضة تسمي حالة الغلاء في البلاد بـ”غلاء ميتسوتاكيس”، فأجاب أن العالم لاحظ مثل هذه التكلفة الباهظة “منذ 40 عاما”، وأن السلطات ستحل هذه المشكلة بالتأكيد، وانتقد في الوقت ذاته تصريحات المعارضة.

وقال “ليس هناك تكلفة ميتسوتاكيس الباهظة، لكن هناك تكلفة بوتين الباهظة، لأنه إذا كانت هناك تكلفة ميتسوتاكيس الباهظة، فسيكون هناك أيضا تكلفة ماكرون الباهظة، وتكلفة بايدن الباهظة، وتكلفة شولتس الباهظة وجميع المقارنات الأخرى”.

وبدأ الارتفاع العام في الأسعار في اليونان في صيف عام 2021، ومنذ بداية هذا العام، بدأت الحكومة في إلقاء اللوم على روسيا في ذلك، والتي أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات