حادث سير يودي بـ21 شخصا في غينيا

لقي 21 شخصا، معظمهم طلاب جامعات أو مدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة اليوم.

وكانت الحافلة متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غرب البلاد.

وقال المسؤول المحلي كابينيه كاكي ل”فرانس برس”: “بلغ عدد القتلى حتى الآن 21 شخصا بينهم خمس نساء إضافة إلى وجود عدد من الجرحى”.

وأضاف أن ” غالبية الضحايا طلاب مدارس وجامعات”.

وذكر كاكيه بأن الحافلة اصطدمت بالشاحنة لدى محاولتها تجاوز حافلة أخرى.

وذكر اللفتنانت فاولي سوما من الدرك بأن الجثث كانت مشوّهة إلى حد “يجعل التعرّف عليها أمرا صعبا”.

المصدر: ا ف ب