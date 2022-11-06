من المتوقع ان يصل المنخفض الجوي الى لبنان، فماذا يحمل معه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 6 2022 - 21:20

من المتوقع ان يصل المنخفض الجوي الى لبنان، فماذا يحمل معه؟

منذ 8 mins 6 November، 2022
طقس
تقارير مصورة - لبنان

من المتوقع ان يصل المنخفض الجوي الى لبنان فماذا يحمل معه؟

المصدر: قناة المنار

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