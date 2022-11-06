إيران تختبر بنجاح إطلاق صاروخ “قائم 100” الحامل للأقمار الصناعية

أعلنت قوة الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية عن اختبار ناجح لاطلاق الصاروخ “قائم 100” دون المداري الحامل للاقمار الصناعية.

ورعى العميد امير علي حاجي زاده ، قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية وبحضور مجموعة من قادة القوات المسلحة ، اختبار طيران محرك رافع شبه المداري في صاروخ قائم 100 الحامل للاقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب بنجاح في المرحلة الاولى.

وبحسب هذا التقرير ، فإن الصاروخ قائم 100 الذي يعمل بالوقود الصلب قادر على وضع قمر صناعي بزنة 80 كغم في مدار يبعد 500 كيلومتر على ثلاث مراحل من الوقود الجامد.

وفي اختبار اليوم ، خضع محرك المرحلة الأولى من القمر الصناعي قائم 100 ، وهو محرك رافع الذي يعمل بالوقود الصلب ، واجتاز هذا المحرك بنجاح في يناير المنصرم الاختبار الأرضي لاختبار الطيران دون المداري.

وبعد اجتياز هذه المرحلة ، بحمد الله ، سيتم في المستقبل القريب ، وضع القمر الصناعي ناهيد لمنظمة الجوفضاء التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار من قبل حرس الثورة الإسلامية باستخدام صاروخ قائم 100 حامل الأقمار صناعية وعبر ثلاثة مراحل .

المصدر: فارس