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November 6 2022 - 00:54

شهيد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال شمالي رام الله

منذ 3 ساعة 5 November، 2022
استشهاد المواطن مصعب محمد محمود نفل
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل (١٨ عاماً)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه، على مفرق عيون الحرامية قرب قرية سنجل برام الله.

وأفاد إعلام العدو، بأن جيش الإحتلال أطلق النار على شابين فلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، بزعم إلقائهما الحجارة في منطقة وادي الحرامية شمالي رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهيد من المزرعة الغربية وتم تسليمه للإسعاف الفلسطيني، وأنه تم اعتقال الشاب المصاب. وقالت وزارة الصحة في وقت لاحق، إن هيئة الشؤون المدنية أبلغت الوزارة بإصابة شاب آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب قرية سنجل.

وتجمع رفاق الشهيد داخل مجمع فلسطين الطبي بعد الإعلان عن ارتقائه، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

تجمع

المصدر: مواقع

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