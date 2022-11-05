ماكرون يشارك في مؤتمر للمناخ في مصر… ويدعو مواطنيه لطرح تساؤلاتهم حول “التحدي البيئي”

أعلن قصر الإليزيه السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر في وقت أبكر مما كان مقرراً لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27” في شرم الشيخ.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية “في ضوء إلغاء بدء السباق “طريق روم” نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في “كوب 27″ يوم الأحد بعدما كان مقررا أن يذهب الاثنين”.

وأرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقررا الأحد في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس.

وأشارت الرئاسة إلى أن “الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل بسبب التزامات سابقة”.

وفي مقطع فيديو نُشر صباح السبت على “تويتر”، دعا ماكرون مواطنيه إلى طرح أسئلتهم عليه بشكل مباشر وتقديم أفكارهم حول “التحدي البيئي” الذي يواجهه العالم، من خلال إضافة تعليق على رسالته أو عن طريق نشر مقاطع فيديو بأنفسهم. وأكد أنه ينتظر أسئلتهم في ما يتعلق بالغذاء والسكن والمواصلات والطاقة، مشيرا إلى أنه سيجيب عليها الأسبوع المقبل بطريقة مباشرة.

المصدر: روسيا اليوم