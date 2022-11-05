الهند تغلق المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء

أعلنت السلطات الهندية، مساء الجمعة، عن قرارها إغلاق المدارس الابتدائية اعتباراً من اليوم السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة.

وذكرت صحيفة “هندوستان تيامز” الهندية، أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.

بدوره، قال رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال إن “إغلاق المدارس الابتدائية اعتباراً من يوم غد السبت، حتى يتحسن وضع التلوث”، مشيراً إلى أنه “لا ينبغي أن يعاني أي طفل بسبب هذه المشكلة”.

يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات “بي إم 2,5″، الأكثر ضرراً والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثاً في العالم.

ويذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان “حظر التلوث”، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.

الجدير بالذكر أن جودة الهواء في المدينة، تنخفض بشدّة في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.

المصدر: مواقع