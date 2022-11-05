الأمم المتحدة: مقتل 958 صحفيا خلال السنوات الـ10 الماضية

أعلن مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن 958 صحفيا لقوا حتفهم حول العالم في غضون السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف تورك الجمعة في بداية مؤتمر حول حماية الصحفيين في فيينا، أنه في الفترة ذاتها تم حبس أكثر من 1000 صحفي.

وقال تورك في مكالمة عبر الفيديو من جنيف إن هذه “الأرقام غير مقبولة”.

وقامت وزارة الخارجية النمساوية بتنظيم الاجتماع بالتعاون مع الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 10 لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين.

واعتبر تورك أن من النجاحات التي حققها نحو 50 بلدا في سياق خطة العمل، إنشاء أو تعزيز آليات لحماية العاملين في وسائط الإعلام.

وصرح تورك بأنه في السنوات الأخيرة، انخفض متوسط عدد عمليات القتل، ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لوقفها.

المصدر: وكالات