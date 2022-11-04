60 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى 60 ألف شخص صلاة الجمعة، اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة. وتوافد أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، منذ الصباح إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتواجدت عند بواباته، وأوقفت المصلين المتوافدين من أنحاء فلسطين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.

المصدر: مواقع