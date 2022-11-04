لوكاشينكو: وباء كوفيد مصطنع هدفه إضعاف اقتصاد دول العالم

رأى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن “الجميع تقريبا يتفقون اليوم على أنه تم تنظيم جائحة كوفيد-19، بشكل مصطنع من أجل إضعاف اقتصادات دول العالم، وخاصة الصين”.

ولفت رئيس الدولة البيلاروسية، أثناء زيارته لمؤسسة صناعات صيدلانية جديدة، إلى أنه أكد قبل عامين على أن الأمور ستسير وفق هذا السيناريو.

وأضاف لوكاشينكو “لطالما طرحت هذا السؤال: هل هذا وضع مصطنع مع جائحة أم أنه طبيعي؟ اليوم، 90٪ من الجميع يقولون إنها مصطنعة. ما كان الغرض من ذلك: دفع العالم كله نحو التراجع، وقبل كل شيء، الصين، لخفض الاقتصاد، وتدمير الدول. ومن سيتسلق بعد ذلك؟ طبعا من يطبع النقود”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن التضخم الحالي في العالم، بما في ذلك في بيلاروس، يعود في سببه إلى التضخم الذي أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وقال “تم توزيع الأموال بالدولار واليورو على السكان والمؤسسات لدعمها. ولكن رغم ذلك وقفت غالبية الاقتصادات في العالم بما في ذلك عندنا، عند حافة الانهيار، وانهار بعضها اليوم. حتى روسيا تشعر بالعواقب وستشعر بالمزيد لاحقاً”.

المصدر: روسيا اليوم