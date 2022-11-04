الرئيس ميقاتي يرأس اجتماعا للهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا بمشاركة وزارية وديبلوماسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 10:44

الرئيس ميقاتي يرأس اجتماعا للهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا بمشاركة وزارية وديبلوماسية

منذ 38 mins 4 November، 2022
ميقاتي
لبنان

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء  في السرايا الحكومية، اجتماعا للهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا ، يشارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال، الصحة فراس الأبيض،  الداخلية القاضي بسام مولوي،  الطاقة والمياه وليد فياض ،وسفراء الولايات المتحدة،فرنسا، بريطانيا، الصين كوريا، سويسرا، النمسا، استراليا، المانيا، الدانمارك ، ايطاليا، كندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الاوروبي، القائم بأعمال الكويت، القائم بأعمال النروج، وممثل عن سفارة اليابان،وممثلون عن البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة، اليونسف ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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