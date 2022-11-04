الرئيس ميقاتي يرأس اجتماعا للهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا بمشاركة وزارية وديبلوماسية

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا الحكومية، اجتماعا للهيئات المانحة من اجل مكافحة وباء الكوليرا ، يشارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال، الصحة فراس الأبيض، الداخلية القاضي بسام مولوي، الطاقة والمياه وليد فياض ،وسفراء الولايات المتحدة،فرنسا، بريطانيا، الصين كوريا، سويسرا، النمسا، استراليا، المانيا، الدانمارك ، ايطاليا، كندا، المملكة العربية السعودية، الاتحاد الاوروبي، القائم بأعمال الكويت، القائم بأعمال النروج، وممثل عن سفارة اليابان،وممثلون عن البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة، اليونسف ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام