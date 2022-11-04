بالفيديو.. مسيرات ضخمة في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يوم مقارعة الاستكبار العالمي

انطلقت في طهران ومختلف المدن الايرانية، اليوم الجمعة، مسيرات ضخمة إحياء لـ “يوم مقارعة الاستكبار العالمي”، ذكرى احتلال وكر التجسس الاميركي بمشاركة طلابية واسعة وفئات مختلفة من ابناء الشعب.

وتشارك مختلف شراح الشعب بحضور ملحمي في مسيرات مقارعة الاستكبار العالمي للتنديد بالاستكبار العالمي والتأكيد من جديد على ولائهم والتفافهم حول نظام الجمهورية الاسلامية والإمام السيد علي الخامنئي، وتمسكهم بمبادئ الشهداء وإمام الشهداء.

900 مدينة و3500 صحفي

وستقام مسيرات مقارعة الاستكبار هذا العام في وقت واحد في أكثر من 900 مدينة وناحية بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 3500 صحفي ومصور سيغطيون مراسم مقارعة الاستكبار العالمي في جميع أنحاء البلاد.

وفي طهران ، سيغطي 110 مراسلين ومصورين أجانب وأكثر من 500 مراسل ومصور من داخل البلاد المراسم أمام السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بوكر التجسس الاميركي.

اقتحام وكر التجسس

وفي مثل هذا اليوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1979، قام الطلبة الجامعيون السائرون على نهج الامام الخميني (رض) بالإستيلاء على السفارة الاميركية واحتجاز موظفي السفارة “الجواسيس” الى ان تم اطلاق سراحهم بعد 444 يوما.

اقتحام الطلبة الايرانية السفارة الامريكية في طهران عام 1979

ويطلق المشاركون في المراسم شعارات “الموت لاميركا” و”الموت لإسرائيل” و”هيهات منا الذلة”، معلنين استنكارهم وتنديدهم بجرائم اميركا ضد الشعب الايراني.

الحرس الثوري: مشاركة الشعب الايراني ستكون إعلانا لهزيمة الفتنة الأميركية

وبالمناسبة أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، شدد فيه على أن مسيرات الغد تعتبر مشهدا لاستعراض مقارعة الشعب الايراني للاستكبار والإعلان عن هزيمة المؤامرة الأميركية الصهيونية الأخيرة في الحرب الهجينة. وأكد الحرس الثوري أن هذا اليوم هو يوم تجسيد اعمال اميركا الشريرة والخبيثة ضد الثورة والجمهورية الاسلامية، وبفضل الباري تعالى سيعلن الشعب الايراني العظيم والقوي والمستقل والشامخ يوم غد بمشاركته الحماسية والثورية والقاهرة للعدو والملهمة في المسيرات العامة لاحياء هذا اليوم الإلهي العظيم، هزيمة المؤامرة الصهيونية الأميركية والاضطرابات الأخيرة في الحرب الهجينة الشاملة، وسيظهر للعالم مرة اخرى مقاومة الإيرانيين ووقوفهم ومناهضتهم للاستكبار، خاصة حكام البيت الأبيض الخبثاء والأغبياء”.

وحيا البيان شهداء الشعب الايراني في سوح مناهضة الاستكبار ولا سيما شهداء 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1979 واشار إلى قائمة طويلة ومتنوعة من عداوات قادة البيت الأبيض ضد الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني والتي بحمد الله وبصيرة وذكاء أهل ابناء الوطن ادت الى نتائج عكسية وهزيمة مذلة لهم.

المصدر: موقع المنار