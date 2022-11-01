وسائل إعلام العدو: تحالف أحزاب اليمين بزعامة نتنياهو يحصد 62 مقعداً في الكنيست ويقترب من تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2022 - 23:16
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الجزائر: انطلاق اعمال القمة العربية الـ 31 تحت شعار" لم الشمل" بغياب سوريا
الرئيس التونسي خلال افتتاح القمة: الشعب العربي ينتظر نظاما اقتصاديا قادرا على الصمود امام المتقلبات والضغوط الدولية
الرئيس الجزائري خلال افتتاح القمة: إزاء عجز الامم المتحدة عن فرض حل الدولتين علينا مضاعفة الجهود ودعم الفلسطينيين
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلتقي الرئيس ميقاتي ويوافق مبدئيا على تزويد لبنان بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء
الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب الفراغ السياسي في لبنان عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون
وزارة المالية: جميع رواتب القطاع العام تم صرفها اما رواتب المتقاعدين فالوزارة تتابع الاجراءات التقنية لتأمين اعتماد لها
الصهاينة يقترعون للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات لاختيار اعضاء الكنيست وسط منافسة بين 11 حزبا صهيونيا
وسائل اعلام اسرائيلية: تحالف اليمين بقيادة نتنياهو يحصد 62 مقعدا مقابل 58 مقعدا لتحالف يائير لابيد
مجموعة عرين الاسود: لقد خط الشهيد البطل محمد الجعبري اول بيانات العرين واعاد للخليل عزها ومجدها
عرين الاسود: لمن ينادون بالسلام أنظر لانتخاباتهم وسترى خياراتهم سترى افرازاتهم وستعلم انك تلاحق سراب
عرين الاسود: لن يستطيع الاحتلال انهاء عرين الاسود وسيقف مذهولا امام شدة ضرباتنا وستفاجئه جنين ونابلس والخليل
اعلام العدو: تحذيرات أمنية من اندلاع انتفاضة ثالثة إذا فرض الجيش الإسرائيلي اغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة
القومي السوري في ذكرى وعد بلفور: المقاومة تتسيد الميدان ووعد المقاومين يتصدر المشهد معلنا اقتراب التحرير العظيم
وزير الخارجية السوري يزور طهران الأربعاء ويلتقي نظيره الإيراني ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين
الرئيس الإيراني: استقرار الأمن في القوقاز مهم للغاية وينبغي تسوية مشاكل المنطقة عبر دولها دون تدخلات أجنبية
روسيا وإيران توقعان على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان
نوفاك: زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وايران خلال 8 اشهر بنسبة 36.4 بالمئة ليصل الى 3.3 مليار دولار
رئيس الحكومة العراقية: قرارات مجلس الوزراء بإلغاء بعض التعيينات والتكليفات قد يثير حفيظة البعض
الأمم المتحدة تعلن تعليق حركة سفن صفقة الحبوب في البحر الأسود بصفة مؤقتة واستثنائية الأربعاء
الرئاسة التركية: بوتين يؤكد لأردوغان أن كييف قامت باستخدام الممر الآمن لنقل الحبوب لتنفيذ هجمات على السفن في سيفاستوبول
الخارجية التركية: وزيرا الخارجية التركي والروسي يبحثان هاتفيا الموقف بشأن صفقة الحبوب
الكرملين: من الضروري إجراء تحقيق مفصل في الحادث والحصول على ضمانات حقيقية من كييف بالإلتزام الصارم بإتفاقيات إسطنبول
وسائل إعلام العدو: تحالف أحزاب اليمين بزعامة نتنياهو يحصد 62 مقعداً في الكنيست ويقترب من تشكيل الحكومة
منذ 1 ساعة
1 November، 2022
كيان العدو
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