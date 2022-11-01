نقابة موزعي الغاز أكدت استمرار التعاون مع وزارة الطاقة بشأن جدول تركيب الاسعار: لا توجه تصعيديا ونعمل لحلول تراعي مصلحة المواطن وحقوق الموزعين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2022 - 19:52

نقابة موزعي الغاز أكدت استمرار التعاون مع وزارة الطاقة بشأن جدول تركيب الاسعار: لا توجه تصعيديا ونعمل لحلول تراعي مصلحة المواطن وحقوق الموزعين

منذ 15 mins 1 November، 2022
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