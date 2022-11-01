فرنسا تسعى لاتاحة طرق برية كبديل للبحر الأسود

قال وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو إن بلاده تسعى إلى إتاحة طرق برية عبر بولندا أو رومانيا لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لطريق البحر الأسود، بعد انسحاب روسيا من اتفاق مهم بشأن الصادرات وسط حربها مع أوكرانيا.

وقال وزير الزراعة في تصريحات إذاعية “نتطلع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان، في حالة عدم التمكن من المرور من خلال البحر الأسود، المرور بدلا من ذلك من طرق برية،… خاصة من خلال دراسة الطرق البرية عبر رومانيا وبولندا”.

وعلقت روسيا السبت مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي عقد بوساطة الأمم المتحدة “لأجل غير مسمى”، بعد ما قالت إنه هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها في البحر الأسود في منطقة القرم.

ومن المرجح أن يؤثر قرار روسيا على الشحنات إلى الدول المعتمدة على الاستيراد. وارتفعت أسعار القمح والذرة مع انطلاقة الأسبوع نتيجة انسحاب روسيا من الاتفاق.

المصدر: موقع المنار