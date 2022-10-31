نيبينزيا: لا يمكن السماح بمرور السفن في البحر الأسود دون تفتيش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها.

وأكد نيبينزيا، أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التي سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.

وقال”ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، المبرمة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا، كما أكدت الأمم المتحدة في 22 يوليو، لا ينبغي تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشيء”.

وشدد المندوب الروسي، على أنه فيما يتعلق بالوقائع القائمة المتعلقة بإساءة استخدام الممر الإنساني وحقيقة أن البحر الأسود، “لا يزال منطقة قتال”، فإن روسيا “لا يمكنها السماح بمرور السفن دون تفتيشها”، وستضطر إلى “أخذ تدابير مستقلة للسيطرة على السفن التي سمح مركز التنسيق المشترك بإخراجها دون موافقتنا”.

وقال نيبينزيا، إن موسكو ستفصل قريبا النتائج والأساليب المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحبوب.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية