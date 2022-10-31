مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله استقبل وفدا من حماس

استقبل مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر في مكتبه بمدينة صور الاثنين وفدا من قيادة حركة حماس في لبنان برئاسة أحمد عبد الهادي، حيث جرى البحث بآخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة والوضع الفلسطيني في لبنان، والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وعلى صعيد المخيمات.

وأكد ناصر “وقوف حزب الله إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لا سيما لناحية ما يجري في الضفة الغربية من بطولات يسطّرها الشعب الفلسطيني بوجه آلة القتل الصهيونية”، وأشار الى “دعم مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشدداً على أن للشعب الفلسطيني الحق بالعيش بكرامة من خلال منحه كافة حقوقه الانسانية والاجتماعية”.

وشدد ناصر على “ضرورة الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، وتفعيل العمل المشترك على صعيد المخيمات لما فيه خدمة القضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى هي القضية المحورية والمركزية للأمة، وبالتالي يجب أن تبقى هي القضية الأساس في مواجهة العدو الصهيوني، حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، وعودة شعبها إليها”.

بدوره، قال عبد الهادي إن “هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقة بيننا وبين الأخوة في حزب الله، لا سيما وأنها علاقة استراتيجية تتمركز حول مقاومة الاحتلال الصهيوني ومن يدعمه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام